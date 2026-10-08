马来西亚星期五将公布2027年财政预算案。这可能是大选前最后一份预算案，首相安华预计将推出惠民利商政策争取民意。预算案能否获得团结政府成员支持，成为观察马国政局走向的重要风向标。

兼任财政部长的安华星期五（10月9日）下午3时30分将在国会下议院提呈2027年度财政预算案。这是安华领导的团结政府自2022年11月上台以来提呈的第五份预算案。

根据规定，马国国会最迟须于2027年底解散，第16届大选最迟须于2028年2月举行。不过，随着联合执政党巫统近期频频要求安华提前大选，外界认为这会是大选前最后一份预算案。

对此，安华星期三（7日）面对记者询问时，仅以“很难说”回应。

马国拉曼大学政治与新闻系助理教授刘惟诚接受《联合早报》访问时说，马六甲州选举将在11月14日举行，加上大选呼声高涨，安华很可能把这份预算案当作“大选预算案”准备。

外界普遍预测，政府在降低财政赤字的同时，将推出多项税务减免及豁免措施，让个人和中小型企业受惠。

在税制方面，安华多次表明无意重启消费税（GST），而是继续优化销售与服务税（SST），包括将GST部分优点融入现有税制。

马国拉曼大学经济系教授黄锦荣认为，政府可能扩大SST豁免清单，豁免部分商业交易及服务，以降低税务叠加问题。“根据GST制度，这些税务本来可以抵销，但在SST制度中，却成为中小型企业的经营成本。”

至于近期引起讨论的最低薪金，也可能从现有的1700令吉（约530新元）进一步上调。不过，政府也须考虑如何避免加薪推高企业营运成本。

M40群体及东马料受惠

2027年预算案对安华具有重要政治意义。安华已预告，预算案将特别关注M40群体，即全国收入中等的四成民众。过去几年，生活费及医疗等开支高涨对中产家庭形成压力，引发民怨。

刘惟诚说：“政府过去一段时间支持率有所下降，中产阶层的不满是其中一个因素。”

事实上，马国政府近期已陆续宣布多项援助中低收入群体的措施，包括从今年9月至12月，可享有电费补贴的每月用电量门槛，从600千瓦时（kWh）提高至800千瓦时。

此外，预算案也可能进一步增加对沙巴和砂拉越的拨款及政策支持。刘惟诚指出，东马在维持团结政府稳定方面扮演重要角色，而联邦与东马之间的财政分配及地方自主权，一直是谈判的重要课题。

他预测，这份预算案可能向东马“派糖”，甚至不排除进一步下放部分自主权予沙巴和砂拉越。

巫统否决预算案可能性不大

至于早前有说法指巫统可能与反对党伊斯兰党联手否决预算案，迫使政府提前举行大选，受访学者认为，目前看来可能性不大。

黄锦荣说，否决预算案须获得国会112席简单多数支持，巫统和伊党目前合计只有69席，难以成事。“如果（巫统为首的）国民阵线和（伊党主导的）国民联盟执意否决预算案，反而会给安华及希望联盟提供空间，指责两党将政治利益置于民生之上。”

刘惟诚指出，巫统目前同时与希盟及伊党接触，探寻下届大选的合作可能，显示巫统尚未拿定主意，因此现阶段不会与安华领导的希盟撕破脸。

受访学者也认为，这份预算案不仅是经济政策文件，还是观察团结政府内部关系，以及巫统下一步动向的重要窗口。