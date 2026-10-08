（河内综合电）越南经济增速屡创冠病疫情后的新高，推高了对资本的需求，加上当局放宽外资限制，使得蓬勃发展的银行业正推进一系列股票融资计划，为外国投资者提供扩大在越南市场布局的机会。

路透社根据公开信息和惠誉评级（Fitch Ratings）的报告计算，到明年底，越南各大银行通过股权出售可能筹集近70亿美元（约90亿新元）。惠誉指出，这可能是越南银行业历来最大规模的一波融资潮。

越南今年第三季度国内生产总值（GDP）增长9.95%，创下冠病疫情以来最快的季度增幅，也接近政府设下的10%增长目标。

近几个月来，越南国家主席苏林正通过重大基础设施支出促进经济增长，促使政策制定者采取更开放的态度，研判在国内资金紧张之际，有必要吸引更多外资，以满足日益增长的信贷需求。

另据越通社10月4日报道，日前公布的修订版《至2030年提升国家信用评级方案》中提到，政府会在条件允许的情况下稳步增加国家外汇储备，并力争在2030年使商业银行最低资本充足率达到8.625%，接近旨在减少银行系统性风险的《巴塞尔协议III》（Basel III）标准。

有鉴于此，越南今年的境外借贷上限调高11%，达到61亿美元，且可能进一步提高。此外，部分银行也在去年获准将外资持股上限提高至49%，高于一般规定的30%累计持股比例。

例如，获准提高外资持股上限的越南兴旺股份商业银行（VPBank），正寻求以市场价进行价值5亿6000万美元的私募配售，而它的主要外国股东日本三井住友银行（SMBC）计划将持股比例从15%提高到20%。

惠誉评级分析师塔诺多认为，只要越南能保持经济增长势头，较小型的银行未来也能有机会达成与外资合作。

不过，惠誉指出，这次融资潮不太可能从根本上改善大多数银行的资本充足率，因为新募集的资金将迅速投入到新的贷款业务中。