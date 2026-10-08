亚细安轮值主席国菲律宾正积极推动区域国家在人工智能（AI）和数码经济上的合作。至于《南中国海行为准则》，菲律宾总统小马可斯说，虽然磋商有时令人沮丧，但菲律宾仍会努力推进，避免海上误判导致局势升级。

小马可斯星期四（10月8日）在新加坡举行的福布斯全球总裁会议上说，菲律宾正推动半导体产业从晶片制造向研发和设计等价值链上游发展，而美国的“硅和平”（Pax Silica）倡议为菲律宾进一步参与全球半导体供应链提供了“绝佳机会”。

美国去年12月提出硅和平倡议，旨在保障AI与半导体供应链安全，签署方包括菲律宾、新加坡、日本等24个国家。

菲律宾是今年的亚细安轮值主席国。小马可斯说，菲律宾将AI列为区域重点议题，并正推动亚细安数码经济框架协议（DEFA）。这项协议预计11月在马尼拉举行的第49届亚细安峰会上正式签署。

他认为，菲律宾拥有年轻、受过良好培训的劳动力，加上优越的地理位置，在发展AI和物流等领域具有优势。小马可斯有信心菲律宾能于未来“成为区域中心”。

南中国海行为准则谈判进展良好

谈及南中国海争议，小马可斯重申，菲律宾将依据《联合国海洋法公约》和国际法维护西菲律宾海权益。他坦言，“不知能否找到解决争议的方法”，因此目前更多是在“管控问题”，避免失误或误解导致局势升级。

菲律宾军方星期四披露，9月在南中国海争议水域监测到101艘中国军舰和海警船，几乎是8月56艘的两倍。

小马可斯说：“我最担心的是某名水手或士兵犯下错误，最终导致局势失控。”

多年来，亚细安与中国就《南中国海行为准则》持续进行磋商。小马可斯指出，亚细安各成员国都认同制定行为准则的必要，相关谈判也取得良好进展。“谈判已持续一段时间，有时令人沮丧，因为连普通词汇的定义都成了争议焦点，但我们决心达成协议，希望借此缓和局势。”

中国与亚细安10国于2002年签署不具法律约束力的《南中国海各方行为宣言》。经过多年磋商，中国与菲律宾今年先后表明，争取在2026年达成《南中国海行为准则》。

反贪不仅靠法制 改变社会思维更重要

至于国内贪腐问题，小马可斯认为，反贪腐不能单靠立法和制度改革，也须改变社会文化。

他说，贪腐“不仅存在于政府，也存在于社会各层面”。政府正通过数码化减少官僚体系的人为裁量空间，但更重要的是改变人们的思维，并确立贪腐“不再是可接受的”行为。

菲律宾去年爆发防洪工程贪腐丑闻，多名政界人士及公共工程官员卷入调查，包括小马可斯的表弟、众议院前议长罗穆亚德斯。

据菲律宾总统府文告，小马可斯是从星期三（7日）起对新加坡展开为期五天的工作访问，旨在推广菲律宾投资机会，并将与新加坡总理黄循财会面，讨论双边关系及区域局势。