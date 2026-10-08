马来西亚首相安华周四与缅甸总统敏昂莱会面后说，马国政府将尽一切努力与缅甸合作，确保这个饱受战火蹂躏的国家能够完全重新融入亚细安。

敏昂莱目前在马国进行为期两天的国事访问。这是缅甸时任总统登盛2015年3月访问马国后，11年来首次有缅甸总统访马。

自2021年敏昂莱发动军事政变推翻民选政府并引发全国内战以来，缅甸一直陷入动荡。因未能遵守亚细安斡旋的和平计划，敏昂莱及缅甸军方高层自2021年起被禁止出席亚细安峰会，但部分成员国正寻求与缅甸恢复关系。

出任总统后，敏昂莱还先后访问了泰国、老挝、柬埔寨和越南等亚细安成员国。

安华承认，外界对缅甸民主进程持续存在关切，但他强调必须尊重彼此的分歧。他补充说，敏昂莱已表现出合作意愿。

安华周四（10月8日）在会后的媒体吹风会上说：“马来西亚将尽一切努力加强这种合作，并最终在不带偏见的情况下，特别是在亚细安的框架内，接纳缅甸成为我们国家共同体的一员。”

他还对敏昂莱同意接收从马国遣返的1万493名缅甸公民表示感谢。

据马国内政部统计，目前有20万缅甸人滞留马国，其中约7万人是钦族、克伦族、掸族及阿拉干族等少数民族，其余约13万人是罗兴亚人。