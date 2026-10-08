（芙蓉综合讯）马来西亚森美兰州政府行政受宫廷风波影响，原定下周召开的州立法议会推迟至11月26日才召开，2027年度森州财政预算案也因此展延至那时才提呈。

《星洲日报》报道，森州大臣依斯迈拉欣星期四（10月8日）在记者会上说，原定下个星期五（16日）召开的州立法议会及州预算案还需要更多时间准备，因此将展延至11月底。届时将由森州最高统治者（又称严端）为议会主持开幕。

不过，当记者追问由哪位严端为州议会开幕时，依斯迈拉欣没有正面回应，只说：“到时就知道了。”

森州爆发宫廷风波及罢黜严端事件后，联邦政府承认原任者慕力兹依旧是合法严端，而森州四大酋长则坚持，他们拥立的已故前任严端东姑查化之子、慕力兹的侄儿纳扎鲁丁才是新严端。

此外，依斯迈拉欣指出，10名遭慕力兹革职的森州行政议员起诉州政府的案件，不会影响州政府的行政运作。

森州四大酋长4月19日宣布罢黜慕力兹。10名森州行政议员9月16日发文告，认可四大酋长的做法，结果全数被慕力兹革职。不过，依斯迈拉欣指慕力兹事先未咨询大臣，因此革职行动已经违反州宪法。

这10名行政议员的代表律师事务所星期三（7日）发声明说，代表律师星期一（5日）已入禀芙蓉高庭，挑战森州秘书及州政府9月24日刊宪撤销10名行政议员职务的做法是否合法，并寻求赔偿。