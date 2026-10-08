（新山综合讯）马来西亚烟霾情况持续恶化，导致柔佛州士乃国际机场至少五趟航班无法降落，一些航班被迫转往吉隆坡国际机场及新加坡樟宜机场。马国交通部长陆兆福搭乘的航班也受影响而延误起飞。

《中国报》报道，陆兆福原定星期四（10月8日）早上6时45分，从吉隆坡国际机场飞往士乃机场以便到新山出差，但因烟霾关系，航班延误将近两个小时才于上午9时起飞，并于9时30分抵达目的地。

陆兆福在新山出席官方活动后召开记者会说：“我抵达士乃机场时，发现有很多乘客滞留。这是因为班机转降导致抵达时间延误，进而影响其他航班的起飞时间。”

他也说，当天早上有至少五趟航班受烟霾影响被迫改道，转降吉隆坡国际机场，其中一趟航班则转降新加坡樟宜机场。

他强调，这属于突发状况，当局正密切观察烟霾最新情况。他补充说，士乃机场的营运当天下午已全面恢复正常。

另据《南洋商报》报道，受烟霾影响的大多是亚洲航空（亚航）及飞萤航空的航班。航空公司在航班延误时，向受影响的旅客派发食物及饮料。部分旅客选择留守机场等候班机起飞，一些则直接取消行程。

根据马国环境局空气污染指数管理系统网站，截至星期四下午3时，全马有38个地区的空污指数处于不健康水平，其中，柔佛昔加末录得190点，为全马最高。