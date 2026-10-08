（曼谷路透电）泰国深陷严重的家庭债务危机，截至6月底，家庭负债占国内生产总值比重高达85.2%，居于亚洲最高之列。

目前，泰国的平均家庭债务接近80万泰铢（约3万零500新元），处于18年来的最高水平，为国家经济增长目标敲响警钟。

51岁的小型企业老板卡维塔担心，有生之年都还不清所背负的债务。她经营的小生意每月亏损4万到5万泰铢，迫使她须设法筹钱维持公司运营，以及抚养两个孩子。

这名单亲妈妈目前背负的债务包括：拖欠七家金融机构高达1000万泰铢，以及非正规借贷的210万泰铢。而三年前路透社首次采访她时，她的债务为800万泰铢。

卡维塔贷款主要是为了还房贷。尽管债务因此不断累计，但她已无计可施。“若不贷款，我怎么生存？”

泰国有许多人面临和卡维塔一样的困境。泰国国家征信局前局长苏拉波指出，泰国的700万借款人中，只有约500万人的财务状况良好，符合申请额外信贷的条件。这意味着，另有数百万借款人面临陷入长期债务困境和相关的法律诉讼风险。

泰国中央银行助理行长东·那功特承认，家庭债务是泰国经济的主要结构性问题之一；若无法解决，国家的潜在增长率难以重返2.7%的水平。泰国今年的预估经济增长率仅2.3%，明显落后于亚细安邻国。

央行指出，家庭债务反映了经济困境和收入增长疲弱，而近年来“先买后付”等数码信贷服务的普及，加剧这个问题。消费者未完全理解其中风险，促使先买后付账户从2021年的62万个，激增至去年的630万个；贷款额从68亿泰铢飙升至407亿泰铢，迫使央行介入监管。

对此，泰国副首相兼财政部长埃尼提说：“我们需要确保通过民众的收入增长，来解决家庭债务问题。”

他告诉路透社，泰国政府计划通过吸引外资进入半导体等关键领域，在三年内实现3%的经济增长率。

国际货币基金组织与世界银行集团的年度会议将于下星期一（10月12日）起，一连七天在曼谷举行。如何化解高额家庭债务，料将成为本次会议关注的焦点之一。