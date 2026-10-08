马来西亚国家元首苏丹依布拉欣谕令教育部，空气污染指数持续处于150点至180点地区的学校应该停课。教育部目前的停课标准是超过201点。

依布拉欣星期四（10月8日）在脸书说，教育部在应对目前笼罩全国的烟霾情况时，务必把学生的安全与健康放在首位。

他说：“教育部必须严正看待这个（烟霾）问题，相关关部门和机构必须采取适当措施保，保护学生、乐龄人士及呼吸道疾病患者。”

教育总监莫哈末阿占过后发文告说，教育部根据依布拉欣的谕令宣布，空污指数超过180点地区的学校，将从星期五（9日）起全面停课。

文告说，连续三天录得空污指数超过150点地区的学校，也必须从下星期一（12日）起停课。

柔佛州摄政王依斯迈星期三（7日）已谕令，柔佛所有学校星期四和星期五停课。

森美兰州教育局星期四发文告宣布，州内所有学校星期五停课。

森州教育局指出，当局将与各县教育署及教育机构持续监督空气污染指数的变化，并根据烟霾情况的发展及教育部所制定的规定，采取适当行动。

此外，首相安华星期四在财政部巡视2027年财政预算案准备工作后对记者说，他当天已经联络印度尼西亚总统普拉博沃，对方表明愿采取必要措施应对烟霾。

他说：“烟霾问题确实令人担忧。我亲自致电普拉博沃总统，他同意采取必要措施。”

安华指出，马国最近多次表明，愿向印尼提供任何所需物资。因为烟霾情况令人担忧并威胁人民健康。

他也指示外交部长莫哈末哈山，还有天然资源及环境永续部长亚瑟古律，各自连续印尼对口单位，以加强应对烟霾。

他说，莫哈末哈山也奉命联系亚细安秘书处，协调召开亚细安环境部长会议。