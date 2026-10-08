（曼谷讯）泰国国会反对党领袖那他蓬代表反对派向国会提交针对首相兼内政部长阿努廷，以及另17名内阁部长的不信任动议。这些部长均是阿努廷领导的泰自豪党的部长。

《民族报》报道，以人民党党魁那他蓬为首的反对派星期四（10月8日）向下议院议长提交的不信任动议，获得145名国会议员签名支持。

这份不信任动议是根据泰国宪法第151条款提出，要求国会辩论动议，并逐一对18名部长进行不信任投票。

据报道，反对派在长达七页的动议中指责阿努廷政府的“蓝色政权”，威胁民主并垄断权力。具体指控包括相关部长涉嫌参与两年前的上议院选举舞弊案、地方政府招聘考试舞弊、政府应对洪灾等公共危机不力、涉及灰色产业及资金等问题。

其中，阿努廷被指控不诚信、违反道德标准、贪污滥权、治国严重失误等。不信任动议辩论预计将于本月底或11月初举行。

根据泰国宪法，不信任动议须获得下议院至少五分之一议员，即至少100名议员支持。

那他蓬在提交不信任动议后召开记者会指出，此举是反对派监督行政部门的职责之一。如果辩论后证实有关部长违法，反对派将对他们采取法律行动。

他还说，反对派议员将通过辩论，表达对目前治理国家的“蓝色政权”的不信任。

泰自豪党的党徽以蓝色为主，因此也被称为蓝色党派、蓝营。

那他蓬说：“我们将蓝色政权视为民主的敌人……它显然与民主背道而驰，垄断权力。不仅在下议院，还可能波及上议院，以及包括独立机构在内的制衡机制。”

泰国副首相兼商务部长素帕吉是其中一名被列入不信任动议名单的部长。她当天受询时说，她对此并不意外，并指政府本来就有责任回答质询，而有关辩论将是政府解释为人民所做之事的良机。