国际刑事法院裁定，菲律宾前总统杜特尔特具备受审能力，可以针对涉及反人类罪的案件接受审判。

法新社报道，国际刑事法院星期四（10月8日）指出，法庭确信81岁的杜特尔特能够在诉讼程序中，有效行使公平审判的权利。他的案件将于11月30日开审。

裁决书称，法官根据独立专家小组的评估结果，以及其他相关人士和诉讼参与方提交的意见作出上述决定。

专家在裁决书中说，杜特尔特有能力“理解控罪、了解诉讼程序的目的和后果，并跟进诉讼程序的进展”。

专家也认为，杜特尔特也能“理解证据，并指导律师准备和进行辩护”。

杜特尔特的辩护团队早前指出，杜特尔特患有严重的记忆障碍，无法记得近期信息或可靠地陈述往事。

杜特尔特是首名在国际刑事法院受审的亚洲前国家元首。他于2016年至2022年担任菲律宾总统。去年3月，他在马尼拉被捕，随后被移送至国际刑事法院拘留中心。

他被控犯下三项反人类罪，指他在2013年至2018年担任达沃市市长和总统期间发动的禁毒战中，法外处决毒贩和吸毒者，涉及至少76起谋杀案。人权组织称，禁毒战的确切死亡人数有数千人之众。