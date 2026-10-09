（雅加达讯）印度尼西亚政府预计在10月中旬为筹备已久的爪哇岛巨型海堤计划举行奠基仪式。这项耗资800亿美元（约1024亿新元）的宏伟工程将首先采用以红树林为基础的解决方案，通过自然生态手段缓解海岸侵蚀。

据印尼安塔拉通讯社报道，印尼基础设施和区域发展统筹部副部长纳吉法依扎星期三（10月7日）透露，政府已着手准备奠基仪式，计划在一两周内举行。

他强调，巨型海堤（Giant Sea Wall）计划不会完全依赖红树林，政府预计在2027年正式启动沿海防护基础设施的建设工程。

印尼政府早在2014年就提出名为“大嘉鲁达”（Great Garuda）的海堤计划，以对抗海平面上升、严重地面沉降和沿海地区洪水问题。

这项计划最初仅针对雅加达湾，但随着水患蔓延，总统普拉博沃去年6月将计划大幅升级为横跨整个爪哇岛北部，打造一条全长超过500公里的巨型海堤。

根据规划，当局要把巨型海堤打造成综合性海岸防护系统，结合近海和陆上堤坝及基于自然的生态解决方案，以保护从万丹省到东爪哇省的居民区、工业园区、港口、机场和农田等战略基础设施。

印尼首都雅加达是世界上沉降速度最快的城市之一，最严重的雅加达北区正以每年25厘米的速度下沉。印尼政府10多年来一直在讨论沿着雅加达湾修建海堤。

普拉博沃此前坦言，这项巨型工程可能要耗费20年才能竣工。印尼国家研究与创新署已开发出相关的创新技术，为工程提供科技支撑。

不过，这项超大型工程的规模与高昂成本引发外界对执行能力的疑虑。部分环境专家和地方非政府组织也担心，海堤建设可能对依赖海洋为生的渔民造成经济损害，并对脆弱的海洋生态系统带来不可逆转的破坏。