受印度尼西亚林火影响，马国半岛烟霾依然严重，柔佛、马六甲、森美兰、吉隆坡和布城的学校已从当天起停课。

《星洲日报》报道，截至星期五（10月9日）早上7时，马国共有33各地区空气质量处于“不健康”水平，地点都位于马国半岛；其中四地空气污染指数最高，均录得184点，分别为森美兰汝来、马六甲武吉南眉、马六甲市，以及柔佛昔加末。

其他多个地区都的空气污染指数都超过170点。其中，柔佛东甲录得181点，雪兰莪沙亚南和柔佛巴西古当177点，霹雳怡保打昔175点，森美兰波德申174点，吉隆坡峇都慕达172点，布城171点，彭亨云冰170点。

另有30各地区空气污染指数处于中等水平，在80点到95点之间。

报道指出，马国全国空气质量指数分级中，0至50点为良好；51至100点为中等；101至200点为不健康；201至300点为非常不健康。超过300点就属于危险水平。

马国教育部长法丽娜星期四（8日）宣布，柔佛、森美兰、马六甲、彭亨云冰、雪兰莪、吉隆坡联邦直辖区和布城，所有教育部属下的教育机构从星期五起关闭。

她要求所有州和县教育局继续关注烟霾情况，以便在有需要时立即采取行动。