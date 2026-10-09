印度尼西亚苏门答腊岛和婆罗洲部分地区近月林火肆虐，不仅造成严重烟霾，也威胁濒危红毛猩猩的生存。当地保育组织和当局已从火场救出数十只红毛猩猩，部分因吸入浓烟或遭火烧伤，须接受紧急治疗。

法新社报道，一只名为诺维塔（Novita）的雌性红毛猩猩，上月底在印尼婆罗洲被发现紧抓着一棵几乎没有树叶的树木，周围浓烟滚滚。救援人员将它麻醉后，立即提供氧气和静脉输液，再送往中加里曼丹省帕朗卡拉亚的康复中心。

估计三至四岁的诺维塔，双手和双脚严重烧伤，目前仍在接受密集治疗。

印尼的婆罗洲红毛猩猩生存基金会总裁西希特说：“在我们找到它之前，它必须穿过火场才能爬上那棵树，因此脚底和脚趾都被烧伤。”

当地官员说，诺维塔伤势正逐渐改善，但即使康复，也未必能完全恢复到受伤前的状态。

另一只雄性红毛猩猩巴拉（Bara）星期四（10月8日）在中加里曼丹省获救。它当时困在一片烧毁土地上的树顶，周围浓烟密布。官员说，巴拉仅受轻微烧伤，身体状况相对良好，将被转移至自然保护区。

印尼每年旱季经常发生林火，今年受厄尔尼诺现象影响，火势进一步加剧。专家指出，烧芭及泥炭地干燥，也增加了火患风险。

印尼官方数据显示，今年首七个月已有超过20万2000公顷土地被烧毁。印尼独立森林监测平台Nusantara Atlas则估计，截至8月底，过火面积已接近89万6000公顷。

林火造成严重烟霾，当地出现数以万计的呼吸道疾病病例，烟霾也导致新加坡和马来西亚的空气污染水平上升。