（吉隆坡综合讯）尽管面临电力供应日益紧张等挑战，但得益于人工智能（AI）需求强劲增长和新加坡的辐射效应，柔佛州依然稳居马来西亚数据中心的核心枢纽地位。

据《南洋商报》，惠誉解决方案（Fitch Solutions）旗下研究机构BMI发表的最新报告指出，马国目前有125个数据中心设施，其中实际运行容量达925.6兆瓦（MW），另有总容量达2.0吉瓦（GW）的设施在建设中，规划中的项目容量则高达3.1吉瓦。这些设施主要集中在柔佛。

在供应端方面，柔佛也是全国枢纽。柔佛的项目总容量高达4.1吉瓦，远超吉隆坡（104兆瓦）和赛城（850兆瓦）。

报告指出，马国数据中心市场起初受惠于新加坡在这方面的供应受限，但随着超大规模云端服务商加大投资、马国企业工作负载增加、云端应用普及和马国数码政策推动，市场需求已大幅扩大。

报告也说，AI应用需求增长，也促使马国数据中心市场转向更高价值的AI导向部署。

自2024年以来，大型AI导向数据中心项目提案已基本获得批准，推动市场转向更高价值、资本密集型的部署。这一趋势主要由私募股权支持的平台主导，包括总部设在新加坡的超大规模数据中心运营商DayOne、Bridge Data Centres、澳大利亚的AirTrunk，以及全球开发和运营商Yondr等。

不过，电供瓶颈是制约市场发展的关键因素。报告指出，电网瓶颈、超过100兆瓦用电量所面对的新电价，以及更严格的永续发展审查，提高了项目的执行风险，促使部分业者考虑分散投资至泰国和越南。

在需求方面，新加坡依然是推动柔佛乃至马国数据中心需求增长的关键驱动力，因为新马两地经济联系紧密，以及马国数据中心能为区域客户提供服务。