（河内讯）越南科技业正面临严峻的“人工智能（AI）人才荒”。尽管越南企业开出比一般科技岗位高出约50%的丰厚薪资，但招募AI工程师仍是一大挑战。

据《越南快报》（VnExpress）报道，由于缺乏具备实际项目部署经验与国际沟通能力的资深工程师，许多企业陷入有订单却没有人才可用的困境。

河内一家中型科技公司的人力资源总监受访时说：“来自美国和日本要求集成人工智能的订单激增，但要找到真正符合要求的工程师，简直就像是大海捞针。”

为了吸引应聘者，她的公司开出每月4500万至5000万越南盾（约2200至2500新元）的薪资待遇，并允诺新员工即使在试用期也能领取全额工资，甚至还为员工支付高端AI平台的订阅费用。

然而，尽管通过多个招聘渠道广泛撒网，并聘请专业猎头公司，但岗位仍悬空数月。

多个招聘平台的数据显示，拥有两年至四年经验的AI工程师月薪介于3000万至6000万越南盾，是一般科技工程师的1.5倍。管理级或高度专业岗位的月薪可达7000万至2亿1000万越南盾。到了高管层级，AI部门主管的月薪甚至可达1万5000至2万5000美元（约1万9000至3万2000新元）。

AI人才短缺问题不仅影响中小型企业，跨国巨头同样承受压力。

博世全球软件技术越南分公司人力资源负责人陈黎玉段说：“我们已经招聘数百名AI工程师，但人才缺口依然存在。为此，我们必须提升内部员工的技能水平，以填补这一缺口。”

全球人力资源巨头万宝盛华越南运营总监武氏碧水分析称，目前AI工程师是全国招聘经理最渴望招募的人才。这种需求正迅速扩大，涵盖生成式AI、大语言模型和网络安全领域的专家，同时从纯技术行业向银行与金融、制造业、半导体、电子商务等多个领域延伸。

武氏碧水指出，资深AI与机器学习研究员是最难招募的职位之一，因为越南市场极度缺乏既能设计尖端算法，又能将先进模型转化为具有商业价值产品的人才。