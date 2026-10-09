（曼谷综合讯）泰国政府近期全面收紧枪支管控，出台历来最严厉的枪械管制措施。新规令合法枪支交易几近停摆，曼谷枪店纷纷撤下货架上的枪支，业者抱怨无货可卖、生意难以为继。

今年8月，一名14岁少年先后在家中和学校开枪，杀害八人后自尽。事件发生后，首相阿努廷宣布暂停发放新的购枪许可证，并暂停公务人员优惠购枪计划。当局也将加强对枪支和弹药交易的检查，并计划要求购枪申请者提交心理健康证明，同时堵住非法枪支监管漏洞。

一名负责监管枪支许可事务的泰国政府官员告诉《日经亚洲》，这起枪击案给政府敲响了警钟。他说：“毫无疑问，当时确实引发了恐慌。”

这起校园枪击案发生后的几周内，泰国又发生两起备受瞩目的枪击事件。这名官员说，问题的严重程度“令人担忧”。

据估计，泰国民间持有的枪支数量超过东南亚其他国家总和。总部位于日内瓦的小型武器调查组织Small Arms Survey高级顾问卡普指出，泰国方面常引用的数据显示，民间流通枪支约1000万支，其中400万支属于无证非法枪支。

不过，卡普认为实际数字可能高得多。他说：“泰国不擅长编制国家统计数据，因此我们没有可靠的枪支统计数据。我们甚至没有可靠的凶杀案统计数据。”

近年来，泰国民众对自身安全的担忧，是枪支持有量增加的原因之一。民调机构盖洛普（Gallup）2024年的调查显示，近三成泰国受访者说，夜间独自在住家所在地区行走时感到不安全。另外，射击运动的普及，以及政府为公务人员提供的优惠购枪计划，也推高了枪支数量。

与合法持枪并存的，是各类非法枪械流通的黑市，包括未登记枪支、走私枪支，以及经过改装的枪械。

分析指出，泰国黑市枪支泛滥、法律漏洞明显，加上社会文化因素，官方控枪努力面临严峻挑战。

工厂工人里基（化名）说，他15岁时就通过黑市弄到了第一把枪，而泰国合法购枪的最低年龄为20岁。

他说：“（我住的街区）有个人，几乎什么东西都能弄到。如果我想买某种枪，只要给他发个信息，大约一周内就能拿到。甚至连手榴弹都买得到。”

不少接受《日经亚洲》采访的枪店业者认为，枪械暴力问题主要存在于黑市，合法经营者却因此受到不公平针对。

一名不愿具名的店主说：“许多暴力和犯罪案件都涉及地下流通的非法枪支，但管控措施针对的却是守法公民。”

在曼谷主要民用枪支销售区三约（Samyot），枪店业者已将货架上的枪支全部撤下，以表明遵守新规。

这名店主说：“你也看到了，我既无法补货，也卖不出东西，但店还是得继续营业，灯和冷气也得一直开着。”