柔佛—新加坡经济特区从去年至今年6月共吸引1320亿令吉（约414亿新元）投资。马来西亚首相兼财政部长安华说，政府将进一步完善交通基建、税务优惠及人才政策，吸引国际企业进驻。

安华星期五（10月9日）在国会下议院提呈2027年财政预算案时说，国家边境是繁荣的新门户，也是促进贸易、吸引投资，以及为年轻人创造高附加值就业机会的重要平台。

他举例说，柔佛—新加坡经济特区结合新马两国优势，过去一年半吸引了1320亿令吉的投资额。

安华宣布，柔新经济特区北部的士年纳枢纽（Sedenak Nexus）将发展为新的工业枢纽，预计吸引120亿令吉投资，创造4万5000个就业机会。为此，政府将提升士年纳交汇处周边道路及相关设施，加强与主要港口及区域贸易网络的连接，并成立特别工作组，吸引战略领域龙头企业进驻。

柔新经济特区总体规划年底正式推出

安华透露，他将与新加坡总理黄循财于今年底共同推出柔新经济特区总体规划及蓝图。

为吸引更多投资及人才，政府也计划让符合资格的柔佛森林城市单一家族办公室（SFO）获得最长20年零税率优惠，并计划推出多家族办公室（MFO）模式。

此外，马国政府将从明年起优化全球服务枢纽税务优惠。新设公司可获5％特别税率优惠；至于现有公司，超过基准收入的部分也适用同等税率。税务优惠期限可每五年延长一次，最长为30年。

安华说，从事资金及财资管理活动的全球服务枢纽公司，也可豁免利息支付预扣税，以及公司间贷款协议的印花税。柔新经济特区配套下的相关活动，同样可获得税务豁免。

放宽就业准证吸引人才

人才政策方面，安华宣布，符合条件的数码游民准证持有人可延长两年居留期限。从明年起，持第一类别就业准证的外籍专才，他们持附属准证的配偶也可在马国工作。

安华说，政府也将推出“MyABE”（My ASEAN Business Entity）身份，以简化符合资格的上市公司办理就业准证的程序，支持企业拓展亚细安市场。

另一方面，安华也宣布证券监督委员会已和香港监管机构合作，让马国企业在两地上市。

马国拉曼大学经济系教授黄锦荣接受《联合早报》访问时说，马国继续以高价值产业为招商重点，并进一步拓展至服务业和金融业。本次预算案对区域发展的布局也更具体。

马国也将发展马泰边境的黑木山—沙道（Bukit Kayu Hitam–Sadao）贸易走廊，并与印尼加快重启打必禄—恩帝孔（Tebedu–Entikong）边境贸易通道，改善沙巴、砂拉越与加里曼丹接壤地区的道路设施。