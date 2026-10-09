马来西亚首相兼财政部长安华星期五提呈2027年财政预算案，推出多项税务优惠及援助措施，包括大幅调高最低薪金、扩大中产阶级减税额以及增加现金援助和东马拨款。分析认为，这可能是大选前最后一份预算案，安华借此“派糖”，除了缓解民生压力，也安抚团结政府成员。

安华星期五（10月9日）下午在国会下议院提呈主题为“高瞻远瞩，扎根大地”的预算案。这份预算案总额达5100亿令吉（约1600亿新元），比去年增加400亿令吉。

安华发表长达两小时的演说时强调：“真正成功的经济，不仅在于经济增长，更在于能否涵盖人民生活的各个层面。”

为应对生活费上涨，马国政府推出多项税务优惠及援助措施，包括提供总额160亿令吉的现金援助，以及加强对首次购屋者的扶持。

此外，从明年6月起将每月最低薪金从1700令吉调高至2000令吉，预计超过400万名工人将受惠。不过，销售额低于5000万令吉的微型及中小企业将获豁免，以便有空间调整经营模式。

政府也将半熟练岗位工人及大学毕业生的每月最低薪金定为2500令吉，并鼓励政联投资公司及政联公司将生活工资基准从3100令吉提高至3400令吉。

税务方面，政府将应课税年收入7万至10万令吉，以及10万至15万令吉者的个人所得税率，各调低一个百分点。同时，所得税减免额将从9000令吉提高至1万2000令吉。至于年收入超过100万令吉的高收入群体，税率则将调高至30％。

中小企业也将受惠，首15万令吉应课税收入的税率降至14％，15万至60万令吉部分降至16％，各减一个百分点。

马国拉曼大学经济系教授黄锦荣接受《联合早报》访问时指出，预算案大篇幅回应四成中等收入群体（M40）及中小企业的担忧，可被视为大选前争取民意的措施。

马国国会最迟须于2027年底解散，第16届大选最迟须在2028年2月举行。不过，随着执政联盟成员巫统近期频频要求提前大选，外界预测这可能是大选前最后一份预算案。

分析：预算案有助缓解政府内部关系

之前有说法指巫统可能与反对党伊斯兰党联手否决预算案，迫使政府提前举行大选。星期五预算案提呈当天，巫统国会议员集体穿着代表国阵的深蓝色服装出席，引起关注。

在此次预算案中，安华宣布加大乡区发展投入，道路工程拨款将从2022年的13亿令吉增至23亿令吉，另拨33亿令吉改善乡区设施。

早前，也是巫统主席的副首相兼乡村及区域发展部长阿末扎希指政府拨款不到位。因此，安华宣布相关措施时，巫统国会议员纷纷喝彩。

拉曼大学政治与新闻系助理教授刘惟诚受访时指出，乡区是巫统的票仓，安华增加乡区拨款有助安抚扎希及巫统，稳定团结政府内部关系，也可能削弱巫统推动提前大选的压力。

此外，东马在维持团结政府稳定方面也扮演重要角色。安华宣布提高对东马的拨款，公共服务局提供给东马的奖学金名额也将增加一倍。

刘惟诚说，这份预算案着重照顾M40群体及东马，明显带有争取支持的考量。“预算案能否提高安华在下届大选连任的机会，目前仍难下定论，但至少有助于政府在短期内维持稳定，为安华争取更多执政时间。”

安华：马国明年经济增长可达4.2％至5.2％

经济展望方面，马国的财政赤字将从2022年的5.5％降至去年的3.7％，预计明年进一步降至3.3％。政府预测2027年经济增长率为4.2％至5.2％。

经济分析师蔡兆源受访时说，未来一年，国际油价不稳定及供应链中断等问题，仍是马国经济面临的重大挑战。

经济学者庄学勤则指出，马国的关键挑战不只是维持经济增长，更在于如何让增长转化为人民收入，让中低收入群体及中小企业真正受惠。