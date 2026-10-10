马来西亚砂拉越石油公司计划明年中旬，在美里马鲁帝西阿东格吉一带的陆上油田开发另一口新油井，为当地的联合循环燃气涡轮机发电厂供应天然气。

《星报》报道，砂拉越邦总理阿邦佐哈里星期六（10月10日）在砂元首旺朱乃迪80岁华诞庆典上致辞时说，目前当地的一口油井每日产油量达800桶，按现行油价计算，每年产值约9600万令吉（约3000万新元）。

马鲁帝（Marudi）距离油气枢纽美里约70公里。阿邦佐哈里说，当地仍有许多具开发潜力的油井，值得进一步勘探。

砂政府全资拥有的砂拉越石油公司（Petros）因此计划明年中，在马鲁帝西阿东格吉（Adong Kechil West）附近的瓜拉峇南（Kuala Baram）钻探另一口勘探井，为美里的联合循环燃气涡轮机（combined cycle gas turbine，简称CCGT）发电厂供应天然气。这有望增加砂拉越的陆上石油产量。

砂拉越石油公司与马国必达能源（Petra Energy）合作，于2023年10月在美里的SK433区块展开首次钻探工程，其中涵盖西阿东格吉油田。

今年7月，这两家公司正式在西阿东格吉油田启动首个原油生产项目，并采出第一桶油，标志着砂拉越石油公司时隔半个世纪，再次恢复陆上石油开采。

此外，阿邦佐哈里说，砂拉越政府的天然气发展蓝图，将协助把民都鲁生产的油气资源输送至境内其他地区，以更全面地带动砂拉越经济发展。

目前，砂拉越石油公司正兴建一条全长65公里的天然气输送管道，将天然气从基都弄输送至民都鲁三马拉如工业区。这项工程预计今年底竣工，届时，三马拉如工业区将获得天然气供应。

阿邦佐哈里补充说，砂拉越也将善用水力发电等可再生能源优势，以具竞争力的价格提供清洁能源，吸引更多相关工业投资。