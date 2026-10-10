（河内彭博电）越南发展商太阳集团计划在首都河内郊区巴位山脉建设大型野生动物园，因涉及土地征用与居民搬迁问题引发强烈民怨。

太阳集团星期五（10月9日）为项目举行动工仪式。当地村民挂起红色横幅抗议，更在村口设防阻止施工人员进入。还有不少人在社交媒体上申诉，一旦被迫迁离家园，他们何去何从。

河内官方称，为了减轻对土地和居民生计的冲击，项目规划面积已从最初的580公顷缩减至约300公顷。尽管如此，河内官员的初步评估显示，项目仍可能波及近4000名居民，环境和基础设施方面的长期影响也有待进一步评估。

太阳集团在一份声明中指出，野生动物园将完全位于巴位国家公园的森林保护区范围之外，项目总投资额超过6.5万亿越南盾（约3亿2300万新元），建成后将创造约1000个就业岗位，每年能吸引约600万人次游客。

为实现两位数的经济增长，越南正强力推行急剧的变革。然而，从河内红河沿岸的居民区，到兴安省挂有特朗普集团品牌的豪华高尔夫球度假村，围绕土地征用引发的纠纷不仅拖延了备受瞩目的项目进度，还加剧了长期以来关于土地权益的紧张局势。

当地一名因担心遭到报复而仅透露姓氏的居民杭氏（Hang）受访时说：“村里许多人已经停止耕作来保护自己的土地。如果有陌生人出现，大家就会敲响警钟，所有人都会出来。我们绝不会让陌生人进入和施工。”

杭氏透露，许多村民自1966年响应政府号召开垦新土地以来，就一直定居在那里。“有一户人家上个月刚刚建好房子，花了14亿越南盾的积蓄，现在只能坐在一起哭。”

为解决项目延误问题，越南政府正在全面修订土地法规，允许在补偿与安置方案最终敲定之前启动清场工作。此举旨在增强投资者信心并加快开发进度，但也引发了人们对居民权益保障及土地被征用后相关安排的担忧。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院客座研究员阮克江分析说：“居民或许欢迎开发项目，但若发展商将收益收入囊中，居民却不得不失去家园，他们便会心生怨愤。”

他警告，除非被迫拆迁的居民获得公平补偿，否则那些打着“服务公众”旗号的项目，很可能被视为向少数权贵输送财富。“此外，妥善的咨询和估值审查也需要时间，这与政府力求快速推进的意愿往往难以协调。”