泰国首都曼谷正在计划整合轨道交通系统，让乘客不必在换乘时再付进站费，并将每趟行程的票价上限设为45泰铢（约1.71新元）。

综合泰国《民族报》和亚洲新闻网报道，泰国副首相兼交通部长披帕10月10日在政论节目中透露，在这个覆盖曼谷都市圈及其周边省份的轨道交通“一卡通”系统下，乘客每趟行程只需支付一次17泰铢的进站费，在不同铁路线之间换乘时，无需再次缴纳进站费。

他表明，泰国政府希望将这个政策作为“新年礼物”，帮助减轻民众的通勤负担。

披帕说：“这一政策响应了总理减轻民众生活和出行成本的指示。由捷运局管理系统，泰京银行负责后勤结算安排。我们还计划将公路、铁路和水运服务相连，并发展铁路货运，以降低全国的物流成本。”

披帕透露，相关轨道交通与一卡通立法工作已经通过，当局已达成协议，将采用国际EMV感应式支付标准。这意味着持有符合条件的Visa卡的外国游客可以直接刷卡乘车，类似于新加坡公共交通接受银行卡付款的模式。

不过，披帕指出，现有的轨道交通网络由多家运营商分管，必须先整合管理和收费系统，才能实现完全一体化。其中，交通部正在就修改BTS运营的绿线所使用的“兔兔卡”（rabbit）支付系统进行谈判。绿线作为曼谷轨道网的核心，连接紫线、蓝线等多条线路，解决支付兼容问题后，将显著简化换乘流程。

关于设定票价上限，披帕指出，目前民众每日出行交通费可达60至100泰铢，封顶45泰铢的票价能让乘客拥有更多可支配收入，同时有助于鼓励使用公共交通、缓解道路拥堵并改善环境。

目前，曼谷及周边地区规划了约500公里的轨道交通网络，其中约280公里已建成，90公里正在建设中，新增线路预计将自2028年起陆续开通。

泰国交通部也计划在2027年第四季度，将巴士和水运服务也纳入一卡通系统，并由电动接驳巴士和升级后的乘客码头提供配套支持。