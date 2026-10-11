五名疑似来自中国的男子涉嫌在泰国芭堤雅抢劫一名土耳其商人价值3700万泰铢（约141万新元）的加密货币、现金和贵重物品后，在数小时内逃离泰国，泰国警方已寻求中国和国际刑警组织协助追捕。

《曼谷邮报》报道，泰国警方星期六（10月10日）说，这起抢劫案发生在星期二（6日）凌晨3时30分左右（新加坡时间凌晨4时40分），多名身穿黑衣、蒙面、持枪和刀具的男子闯入春武里府邦拉蒙县农普鲁镇一处住宅区的豪华住宅。

据报道，这些持枪男子威胁并殴打34岁的土耳其商人阿斯兰（Kutay Aslan）和一名清洁工，随后用手铐将他们铐住。

他们随后强迫这名商人交出价值82万4000美元（约105万4200新元）的泰达币 (USDT）、21万泰铢现金、五块劳力士手表和四部手机，总价值超过3700万泰铢，随后逃离现场。

调查人员后来查看逃跑路线的沿线监控录像，并锁定一辆疑似与这起案件有关的丰田Fortuner越野车。这辆车随后被遗弃在芭堤雅的乔木提恩路9巷。

警方搜查了这辆车，并收集14件物证，包括帽子、手套、衣物、鞋子和一架铝制梯子，以进行法医鉴定。

调查人员也根据证人证词、车辆全球定位系统（GPS）数据、车辆和住宿租赁记录、酒店入住信息以及嫌疑人的移民记录等线索展开调查。他们将嫌疑人的衣着细节与已找到的证据进行比对，最终确定五名涉嫌与抢劫案有关的嫌疑人。

他们分别是：38岁的董平（译音，Dong Ping）、31岁的李信乐（译音，Li xinle）、32岁的王洪波（译音，Wang Hongbo）、33岁的穆洪达（译音，Mu Hongda）和31岁的王志宇（译音，Wang Zhiyu）。

不过，记录显示，五名嫌疑人在抢劫案发生后约六小时内已离开泰国。

调查人员已向芭堤雅省法院提交证据，法院随后批准他们的逮捕令。他们的罪状包括夜间持械抢劫、财产损失、使用车辆实施犯罪以及对他人造成身心伤害。

嫌疑人也面临非法拘禁、剥夺人身自由以及涉枪犯罪的指控。

泰国警方正与中国大使馆协调，并按照相关程序申请国际刑警组织红色通缉令，以追捕嫌疑人。