（布城综合讯）马来西亚陆路交通局宣布，立即暂停中国车商奇瑞的Omoda 5型汽车的车辆类型认证及新车注册，直至完成技术调查及确认安全为止。换言之，在那之前，这款汽车不得继续在马国发售。

据《东方日报》报道，马国陆交局总监艾迪法德里星期天（10月11日）发文告说，一辆Omoda 5型汽车上个星期二（6日）在柔佛州新山行驶时，后轴连同轮胎不知何故同时脱落，引发民众对这款汽车的安全顾虑。

艾迪法德里说，陆交局因此对Omoda 5型汽车发布上述暂停令。“马来西亚奇瑞公司须根据零件编号、生产批次、底盘编号（即车辆识别码，VIN）及相关技术参数，排查所有可能受影响的车辆。”

他强调，凡被认定有风险的车辆，奇瑞都须召回检查，并采取适当的纠正措施。

他说，陆交局会在确认所有安全隐患妥善解决后，才解除上述暂停令。

奇瑞（Chery）2024年3月在马国推出Omoda 5休旅车。一个月后，有车主投诉新车车轴在行驶途中断裂。陆交局当时下令召回这款汽车，但未实施任何暂停令。奇瑞过后召回600辆Omoda 5休旅车。