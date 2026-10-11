马来西亚教育部说，全国各州烟霾情况轻重不一，因此当局决定授权各州政府随时注意烟霾造成的空气污染指数，再自行决定是否继续停课。

据《东方日报》报道，马国学校是否停课向来由教育部统一宣布。不过，教育部星期六（10月10日）发文告说，各州教育局接下来将根据每日空气污染指数，决定州内学校是否照常上课，或改为居家教学模式。

文告指出，每周星期天上课至星期四的A组州属，必须在每周的周末宣布此事。每周星期一上课至星期五的B组州属，则须在每周的星期天宣布此事。这是为了方便寄宿生及家长提前安排返校或返家事宜。

文告强调，教育部了解家长及监护人对孩子在烟霾期间上学可能影响健康的担忧，因此已指示各州教育局局长成立烟霾监测工作委员会，负责每日监测空气污染情况。

文告指出，委员会将由州教育局及县教育局组成，并按照指定时间，每日监测各地的空气污染指数。“各州教育局长将根据委员会提供的信息及数据，决定学校是否照常运作，或改为居家工作及居家教学模式。”

教育部呼吁各方，尤其家长及监护人密切留意各州教育局的公告，并透过州教育局、县教育局及各校的官方通讯管道，掌握关于学校运作的最新安排。

此外，柔佛星期天继续成为全国烟霾情况最严重的州属，其次是西马东岸的登嘉楼与彭亨。西马西岸和东马的空污指数都是中等水平，北马则是良好水平。全国没有任何地区属于201点以上是非常不健康水平。

据环境局截至下午的数据，全国空污指数最高的10个地区，有七个位于柔佛。

指数最高的10区，包括柔佛的巴西古当179点，其他依次为柔佛拉庆177点、哥打丁宜164点，昔加末和东甲160点、登嘉楼的瓜拉登嘉楼160点、柔佛边佳兰与彭亨关丹都是159点、柔佛居銮158点，登嘉楼甘马挽157点。

教育部原本规定，空污指数超过201点非常不健康水平时，相关地区各级学校必须停课。

不过，教育部上星期四（8日）宣布，根据国家元首苏丹依布拉欣指示，空污指数超过180点地区的学校，将从上星期五（9日）起全面停课。连续三天录得空污指数超过150点地区的学校，也必须从下星期一（12日）起停课。