（马尼拉综合讯）最新调查报告显示，菲律宾人去年因网络诈骗蒙受高达1218亿比索（约25亿新元）的损失，超过80%的成年人都曾遇到过骗子，而被骗者每人平均损失1万零427比索。

《菲律宾星报》报道，根据非营利组织全球反诈骗联盟（Global Anti Scam Alliance，简称GASA）与万事达卡公司（Mastercard），以及台湾防诈公司走着瞧（Gogolook）上周末发布的《2026年菲律宾诈骗状况》报告，在接受调查的1160名菲律宾成年人中，有84%的人在过去12个月曾遭遇网络诈骗，高于2025年的77%。这意味着平均每人每年会遇到151次诈骗。

这项调查于今年3月16日至4月13日进行。调查发现，将近一半或44%的受访者曾与诈骗分子有过接触，其中有34%的人蒙受经济损失。最常见的诈骗类型是购物诈骗，占举报总数的24%；其次是投资诈骗和就业诈骗，各占22%。

电子钱包是诈骗分子最常使用的收款渠道。在被骗的受访者中，73%称诈骗分子是通过电子钱包收款，这远高于亚洲国家的34%平均水平。

此外，菲律宾88%的诈骗陷阱出现在即时通讯软件上。而脸书是最容易遭遇诈骗的平台，占比达58%，其次是Gmail的网络钓鱼邮件，占33%。

调查也发现，尽管诈骗频发，但受害者往往得自行识别骗局，仅有少数人收到银行、电信运营商、反诈机构或政府部门的提醒。

GASA在报告中说：“正式警告在识别诈骗方面似乎作用有限。菲律宾民众认为，在线平台和网站服务商应承担防范诈骗的主要责任，但这些机构的表现普遍欠佳。”

另据《菲律宾每日询问者报》报道，Gogolook菲律宾区负责人兼总经理米格里尼奥说，诈骗已对菲律宾的经济稳定和金融体系构成重大威胁。

她指出，执法部门严厉打击主要诈骗窝点，促使诈骗团伙转为小规模分散运作，并渗透到农村地区。“过去一年，投资诈骗、交友诈骗、任务式兼职诈骗、第三方诈骗及身份盗用等活动激增，严重威胁个人及企业的安全。”