（雅加达／吉隆坡综合讯）印度尼西亚外交部长阿曼纳塔说，他已联系马来西亚外长莫哈末哈山，说明印尼为扑灭苏门答腊岛和加里曼丹岛林火所作的努力。

印尼国家通讯社安塔拉报道，阿曼纳塔星期六（10月10日）在雅加达告诉记者，马国首相安华星期四（8日）致电印尼总统普拉博沃，表达对林火引发跨境烟霾的担忧后，他随后与马国外长沟通。

阿曼纳塔说，他向莫哈末哈山说明印尼所采取的应对措施。“这包括动员超过6万名人员，并出动48架直升机和飞机，执行空中投水灭火及人工降雨任务。”

他坦言，林火仍是印尼面临的一大挑战，持续的干燥天气也增加了灭火难度。“我们希望情况能尽快好转，因为预计之后会有降雨。”

不过，也有印尼官员对邻国的反应表达不满。印尼《罗盘报》报道，印尼政府传播机构负责人沙甘达说，印尼理解马国和新加坡对烟霾的担忧，但当地林火并非人为造成，而是自然现象。

他星期六对记者说：“我们不是只输送烟霾，我们也输送氧气。新加坡和马来西亚的氧气不也来自我们的森林吗？”

沙甘达也说，尽管存在跨境烟霾问题，印尼与马国的外交关系依然良好。印尼政府一直与马国和新加坡保持沟通，向两国通报林火的最新情况及政府采取的应对措施。

马国各州自行决定停课 柔佛烟霾最严重

马国方面，教育部星期六发文告说，由于各州烟霾程度不一，当局决定授权各州政府持续监测空气污染指数，再自行决定是否继续停课。

柔佛星期天仍是全马烟霾最严重的州属，其次是马来西亚半岛东岸的登嘉楼和彭亨。半岛西岸和东马的空污指数处于中等水平，北马则普遍处于良好水平。

据马国环境局截至星期天晚上8时的数据，空污指数最高的10个地区中，有七个在柔佛。