（曼谷综合电）泰国政府有意推行针对公务员的自愿提前退休计划，旨在通过每年减少约5%的公务员降低公共支出，并精简编制。

彭博社星期天（10月11日）报道，泰国副首相巴功说，这项计划预计从2027财政年开始。计划初期主要针对50岁及以上的公务员；40岁及以上的公务员若因自身健康不佳，或要照顾年迈父母或生病的家人，也符合资格申请提前退休，并由所属机构负责人酌情决定。

巴功也是泰国公务员制度委员会主席。他指出，政府考虑为参与自愿提前退休计划的公务员提供相当于12个月薪金或以上的经济补偿，但具体金额仍有待与财政部商定。

他也说，公务员自愿提前退休计划首阶段预计耗费约70亿泰铢（约2亿6600万新元），之后将逐年减少。当局的目标是在六个月内完成相关的法律事项及敲定计划的最终方案，并提交内阁审批。

根据截至2023年6月的官方数据，泰国公务员人数高达168万人。

首相阿努廷上台后，泰国政府愈发重视财政整顿，特别是相对较高的支出导致财政预算趋于紧张。政府为腾出更多资金，让国家经济在未来面对潜在冲击有缓冲屏障，拟定包括公务员提前退休计划在内的多项措施。