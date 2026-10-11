（芙蓉综合讯）马来西亚森美兰州宪政危机涉及的各方仍相持不下，森州巫统传出考虑对大臣依斯迈拉欣提出不信任动议。不过，巫统主席阿末扎希和据传主导此事的森州巫统主席加拉鲁丁都否认。

网媒“自由今日大马”报道，有消息指加拉鲁丁计划在森州议会召开后，提呈针对依斯迈拉欣的不信任动议。

不过，消息人士说，此事最终是否付诸行动，有待巫统中央拍板。若通过不信任动议扳倒依斯迈拉欣，森州巫统就会公布新的州行政议员（州内阁）阵容。

对此，国民阵线兼巫统主席阿末扎希星期六（10月10日）在吉隆坡出席活动后告诉记者，他不曾听闻此事。

他说，如果森州巫统真有意对大臣提出不信任动议，他将采取行动确保此事不会发生。

被指主导“倒大臣”行动的加拉鲁丁受询时也否认此事，并反问：“我为什么要这么做？”

他说，巫统从未讨论针对依斯迈拉欣的不信任动议，更没有提呈不信任动议的计划。“这不是真的。我们完全没有计划，也不曾讨论要对大臣提呈不信任动议。”

加拉鲁丁说，截至目前，森州巫统对依斯迈拉欣的领导没有任何问题。“就让他做好州务大臣的工作。我身为森州巫统主席，也会做好自己的工作。”

依斯迈拉欣星期六在芙蓉出席森州房地产博览会时，拒绝回应有关不信任动议的问题。

森州立法议会原定星期五（16日）复会，但依斯迈拉欣上周四（8日）宣布，会议展延至11月26日召开，并在11月27日才正式提呈2027年度森州财政预算案。

森州议长阿华鲁丁之前表明，他没有接获任何针对依斯迈拉欣的不信任动议。他也绝不允许任何针对依斯迈拉欣去留问题的紧急动议。

森州四大酋长4月19日宣布罢黜森州最高统治者（又称严端）慕力兹。10名州行政议员9月16日发文告认可四大酋长的做法，结果遭到慕力兹革职。不过，依斯迈拉欣指慕力兹事先未咨询大臣，因此革职行动已违宪。

这10名森州行政议员上个星期一（5日）入禀芙蓉高庭，挑战州秘书及州政府9月24日刊宪撤销他们职务的做法是否合法，并寻求赔偿。