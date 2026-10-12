三名知情人士透露，亚洲航空集团总裁费南德斯两周前与马来西亚财政部官员会面，讨论政府可能向这家东南亚最大廉价航空公司提供的支持。

路透社报道，其中两名知情者透露，双方主要讨论政府是否可能支持亚航筹集资金，前提是航空公司同意政府提出的条件。相关条件仍在商讨中。

知情人士说，随着航空燃油价格飙升，马来西亚政府日益担忧国内最大航空公司的财务状况，因此展开上述会谈。

总裁否认寻求政府援助 称有信心渡过难关

费南德斯以亚航联合创办人兼顾问的身份代表公司，于上星期五（10月9日）接受路透社独家采访时说，他应邀于9月28日当周会见马来西亚财政部和交通部的官员。

不过，他说，双方讨论的重点是机场收费、燃油等航空业相关成本，而非财务援助。“显然，世界各地的航空公司都在告诉政府，现在是一个艰难时期。”

费南德斯补充说：“我们没有与政府讨论财务援助。我经常与政府官员会面……我与他们会面，并不代表我们就在讨论财务援助。”

他说，他没有向政府寻求援助，政府也没有就亚航的融资问题向他表达担忧或提出提供支持。

费南德斯说，他有“百分之百的信心”，亚航能够像冠病疫情期间那样，在不依赖政府援助的情况下渡过当前困境。

然而，他说，如果马来西亚、泰国和印度尼西亚等亚航营运所在国的政府愿意提供援助，公司不会拒绝。“拒绝的话，我们就太不明智了。”

费南德斯说，他过去曾要求马来西亚政府协助亚航向当地银行取得贷款，而不是向海外借款；他至今仍希望获得这类支持，因为他更倾向于利率和贷款条件较好的本币贷款。

两名知情人士说，曾受马来西亚财政部聘请、评估亏损中的亚航融资需求的奥尔顿航空咨询公司（Alton Aviation Consultancy）代表，也出席这场会议。

马来西亚财政部拒绝作出回应。交通部和奥尔顿航空咨询公司则尚未作出回应。

受美国和以色列对伊朗发动战争影响，航空燃油成本大幅攀升。亚航第二季度的航空燃油平均价格达到每桶183美元（234新元），较前一季度上涨66%。

这场会面发生在路透社上个月报道之后。当时，马来西亚政府据报曾询问马航和峇迪航空（Batik Air），在政府监测亚航财务状况之际，两家公司是否有能力承接亚航的国内市场份额，以便政府进行不同情境下的规划。报道隔天，亚航股价一度下跌21%，跌至近四年来的低点。

两名知情人士说，政府日益担忧亚航的财务状况，因为一旦亚航陷入困境，将连带影响航空连通性、旅游业，以及马来西亚机场控股公司（Malaysia Airports Holdings Berhad）等相关企业的业务。马来西亚机场控股公司是一家与政府有关联的机场营运商。

费南德斯说，亚航掌握马来西亚国内航空市场约六成份额，雇用约2万6000名员工。

截至6月30日，亚航持有的现金及银行存款为9亿5400万令吉（约2亿9896万美元），流动负债则达184亿令吉。

亚航曾举办员工大会

两名知情人士说，在与政府官员会面之前，费南德斯于9月28日在亚航总部举行员工大会，并告诉员工公司将克服目前的困难。

费南德斯说，他当时告诉员工，所有航空公司都正经历艰难时期。

他回忆说：“我们以前经历过许多艰难时刻，我们会变得更强大，然后走出困境。冠病疫情与这次最大的不同在于，我们现在仍然可以飞行。”

他9月18日在一场记者会上曾说，亚航没有与政府进行任何相关讨论，公司“流动性充足”，也“不需要任何救助、纾困或类似援助”。

亚航公布，截至6月30日的第二季度净亏损为8亿3100万令吉，主要受到航空燃油成本上升，以及3亿3100万令吉汇兑损失的影响。

亚航此前说，公司计划从国际债务市场筹集最多10亿美元，并争取7亿令吉的本地信贷额度，主要用于为现有债务再融资。今年以来，亚航股价已下跌超过七成。

费南德斯说，他预计10亿美元的融资计划将在12月至明年2月之间完成。其中一半将用于偿还成本较高的贷款，其余资金则用于营运资金及偿还“延期负债”。

费南德斯说，亚航正以未来12个月油价维持高位为预算前提，目前尚未看到需求减弱的迹象。尽管航空燃油价格一度升至每桶200美元，亚航的客座率仍超过八成。

他说：“每桶超过200美元的情况，我们还没有测试过。油价涨到某个程度时，终究会抑制需求，但我不确定那个临界点在哪里。”