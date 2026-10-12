印度尼西亚邦加—勿里洞省的森林和土地火灾蔓延至人口稠密的住宅区，造成至少305间房屋被毁，500人被迫撤离。当地灾害应对机构星期一（10月12日）说，火灾影响至少1800人。

路透社报道，灾害应对机构在声明中说，火灾星期六（10日）下午在南邦加地区的塞尔当村（Serdang）爆发，一直持续到星期天（11日）深夜。

印尼正经历11年来最严重的一轮野火，火灾主要集中在苏门答腊岛和婆罗洲。今年以来，这是野火首次造成数百间房屋受损。

灾害应对机构说，由于强风助长火势，火灾蔓延至住宅区，305间房屋被完全烧毁；至少1800人受影响，其中约500人被疏散至附近的学校和回教堂；目前尚未接到人员伤亡报告。

此次火灾过火面积达8.3公顷。

机构指出，强风、泥炭地地形、水源有限，以及受灾社区的房屋多以木材建造，都增加了消防人员控制火势的难度。

当地灾害应对机构还设立了疏散帐篷和公共厨房，并向受灾民众分发食物、饮用水和衣物。

今年1月至7月，印尼全国约有20.2万公顷土地遭野火焚毁。非政府组织估计，随后几个月可能还会有至少60万公顷土地被烧毁。