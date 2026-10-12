（芙蓉综合讯）马来西亚马来统治者理事会正式邀请森美兰州最高统治者慕力兹，出席星期二（10月13日）至星期四（15日）召开的会议。虽然慕力兹的地位遭森州四大酋长质疑，但这项邀请显示马来统治者确认慕力兹为森州的合法最高统治者。

据《海峡时报》报道，四大酋长拥立的森州最高统治者（又称严端）纳扎鲁丁曾多次通过其他州统治者和森州大臣依斯迈拉欣联络马来统治者理事会，希望取代慕力兹出席会议，但未能如愿。

消息人士透露，主持本届统治者会议的霹雳州苏丹纳兹林沙已向慕力兹发出邀请，表明他并未认可纳扎鲁丁的合法性。

不过，慕力兹告诉纳兹林沙，他只出席星期二的预备会议，因为他星期三（14日）须出席森州日叻务新任酋长的就职典礼。

森州王室事务总管阿兹兹星期一（12日）下午发文告驳斥报道。阿兹兹说，出席统治者会议无需邀请函，纳兹林沙也未专门向慕力兹发送邀请函。

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他也强调，慕力兹不全程出席会议，纯粹是为了主持日叻务酋长的就职礼。

森州原任四大酋长包括日叻务酋长马鲁夫、柔河酋长莫哈末阿都拉、林茂酋长阿都拉欣和双溪乌绒酋长慕巴拉克。他们今年4月19日宣布罢黜慕力兹。

他们与慕力兹闹翻后，慕力兹6月27日宣布册封新任林茂酋长哈山阿都哈密和新任双溪乌绒酋长莫哈末法里斯，星期三册封新任日叻务酋长阿兹林卡林。

一名了解森州宫廷风波的消息人士说，阿兹林卡林出任日叻务新任酋长，意味四大酋长只剩柔河酋长莫哈末阿都拉仍支持纳扎鲁丁，其余三人则支持慕力兹。这将加强慕力兹的政治与传统影响力，使他更有底气应对纳扎鲁丁的挑战。