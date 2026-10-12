（马六甲综合讯）马来西亚希望联盟成员民主行动党与国家诚信党正式入禀法庭，要求法庭裁定马六甲州国民阵线政府修宪任命官委州议员的做法，是否违反《马六甲州宪法》与《联邦宪法》。

尽管希盟强调这项法律行动旨在捍卫宪政与选民权益，与甲州来临的选举无关，但仍势必冲击希盟与国阵正在进行的州选举合作谈判。

民行党甲州主席邱培栋星期一（10月12日）在脸书发文说，他与诚信党亚罗牙也区国会议员阿德里联合入禀法庭。邱倍栋是以甲州选民身份提告，阿德里则以前武吉卡迪区州议员身份提告。阿德里也是希盟甲州主席。

邱培栋星期一上午与民行党四名原任州议员和两名律师前往甲州政府大厦，向州秘书及州法务顾问递交法庭传票。

甲州议会7月14日以23张支持票，三读通过《马六甲州宪法》修正案，授权州政府委任最多七名官委州议员。五名希盟州议员全数投下反对票，并退出甲州团结政府。

邱倍栋说，这项修宪允许最多七名未经选举产生的官委议员进入州议会，参与辩论、委员会事务及投票，也拥有与民选议员相同的立法权力。

邱培栋指出，官委议员没有经过选民投票，没有选区，也不必直接向选民负责，却能影响州议会的立法及甲州政局。“这项修宪是否违反甲州宪法及联邦宪法，必须由法庭裁决。”

甲州政府10月初将这项修宪案发布在官网后，邱培栋与阿德里在一周内入禀甲州高庭，要求高庭就这项修宪案是否违宪作出裁决。

甲州议会共有28席。国阵在2021年州选赢得21席，希盟赢得五席，国盟斩获两席。

甲州议会已于9月23日解散，选举委员会定10月31日为选举提名日，11月14日投票。

国阵、希盟与国盟三大阵营近来都针对甲州选举合作展开谈判。其中，国阵与国盟的谈判取得一些具体成果，但尚未正式宣布。希盟也希望争取与国阵合作，但不排除独自参选。