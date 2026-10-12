菲律宾众议院星期一（10月12日）通过一项法案，禁止13岁以下儿童使用社交媒体平台。

路透社报道，众议院以压倒性多数通过这项限制未成年人使用社交媒体的法案。此前，菲律宾参议院也已通过一项类似法案。

接下来，参众两院须协调各自通过的法案，并提交最终版本供总统批准。

自今年6月以来，菲律宾发生了三起校园枪击事件，再度引发社会对儿童接触社媒的讨论，相关立法也因此受到关注。

菲律宾总统小马可斯星期天（11日）说，他一直在研究参议院通过的法案。他认为，全面禁止儿童使用社媒可能导致他们隐瞒自己的网络活动，反而使他们更容易成为诱骗和虐待的受害者。

参议院通过的版本比众议院通过的草案更为严格，禁止18岁以下人士开设社交媒体账号。

马来西亚今年6月开始禁止16岁以下人士注册社媒账号，并要求平台根据政府签发的身份证进行年龄验证。

印尼于今年3月颁布一项规定，要求被认定为高风险的平台停用16岁以下儿童的账号。目前，受影响的平台包括X、Instagram和电子游戏平台Roblox。

截至上周，TikTok已在印尼停用约900万个属于16岁以下儿童的账号；Meta已封锁8.5万个Instagram账号和9.9万个脸书账号。