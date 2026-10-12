（曼谷综合讯）泰国多地持续豪雨，首都曼谷及另外20个府仍受水患影响，近246万人受灾。气象局预警，中部、东部及南部大部分地区本周仍可能出现强降雨。

泰国防灾减灾署星期一（10月12日）通报，截至早上6时，全国共有245万8895人、90万8595户家庭受灾。水患与多地持续强降雨，以及北部洪水向下游流入中部平原有关。

路透社引述泰国内政部报道，自9月16日以来，洪灾已波及全国51个府，造成71人死亡。目前仍有21个府级行政区域，包括曼谷，受到水患影响。

目前，彭世洛府（Phitsanulok）和碧武里府（Phetchaburi）的水位仍在上升，其他受灾地区的水势则趋于稳定或有所改善。曼谷积水水位也已下降。

碧武里府考尧县（Khao Yoi）的多个社区星期天（11日）晚间遭洪水侵袭，近100户家庭受影响。救援人员顶着湍急水流，连夜将需要协助的卧床病患及行动不便者转移至安全地带，并帮助民众将财物搬往较高处。

泰国气象局再发强降雨预警

泰国气象局警告，尽管雨季已接近尾声，但受到来自中国的高压冷空气南下与南中国海暖湿气流交汇影响，泰国大部分地区在星期一和星期二都会下雷阵雨，部分地区可能出现大雨和特大暴雨。

其中，南部地区降雨覆盖率可能高达70%，居住在低洼地区的民众须警惕山洪暴发及突发性水灾。

此外，安达曼海和泰国湾在雷雨区域的浪高可能超过2米，气象局呼吁船只营运商谨慎航行，避免驶入雷雨区域。

在救灾援助方面，泰国政府完成五轮水灾救济金发放，累计发放超过10亿6900万泰铢（约4080万新元），惠及13万5000多户受灾家庭。