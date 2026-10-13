受烟霾影响，马来西亚廉价航空公司飞萤航空将吉隆坡和新加坡之间的航班停飞期限延长至星期三（10月14日）。

法新社报道，飞萤航空（Firefly）星期一（12日）晚间发声明说，自上星期六（10日）起暂停往返梳邦苏丹阿都阿兹沙机场与新加坡实里达机场的航班，是一项“主动采取的安全措施”。

声明也说，鉴于不断变化的天气状况，飞萤航空正在密切关注事态发展。有关航班时刻表的进一步更新将直接通知受影响的乘客。

瑞士空气质量监测机构IQAir数据显示，新加坡星期二清晨一度成为全球污染最严重的两大主要城市之一。

新加坡星期二的空气质量指数（AQI）高达193。政府已启动相关计划，为公民提供价格合理的烟霾相关健康治疗。

AQI读数超过150被列为不健康，超过300则被视为有害。

在马来西亚，随着空气质量略有改善，大部分州属的学校星期二已复课，但仍有三个州、一个联邦直辖区和几个地区的学校停课。

印度尼西亚在旱季经常遭受森林火灾的侵袭，今年由于厄尔尼诺现象的影响，火灾形势更加严峻。