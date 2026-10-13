由于电力系统出现故障，印度尼西亚峇淡岛及周边地区遭遇大范围停电，导致供水和机场设施中断。

《雅加达邮报》报道，峇淡岛电力公司（PLN Batam）星期一（10月12日）说，这次停电与连接新加坡和峇淡岛的海底电缆损坏无关，并否认两起事件存在关联。

峇淡岛电力公司并未透露停电的确切原因，仅称调查仍在进行中。该公司将这次事件描述为“电力系统故障，导致峇淡岛及周边大部分地区停电”。

在峇淡岛，多个主要路口的交通灯因停电而失灵，导致早上交通繁忙时段多个主要路段出现严重堵车。

峇淡岛的韩那丁（Hang Nadim）国际机场也受到影响，部分设施一度无法正常使用，包括空调、行李输送带、互联网连接、停车服务、部分零售店的照明，以及旅客登机闸口。

不过，跑道灯和X光安检设备等关键航空安全与保安系统仍维持运作。机场说，目前正使用备用发电机，同时设法恢复供电。

停电也导致峇淡岛多个地区的清洁水供应中断。当局说，数座水处理厂已改用备用发电机，但发电机只能维持正常产能的30%。

截至当天傍晚时分，峇淡岛部分地区才恢复供电。

峇淡岛电力公司指出，恢复供电的首要任务是保障机场、医院和港口等重要公共设施的正常运转。“公司团队正在分阶段进行电力恢复工作，并将安全和电力系统的可靠性放在首位。”

据当地新闻媒体《峇淡岛新闻》（Batam News）报道，停电始于当地时间早上6时30分左右（新加坡时间凌晨5时30分），廖内群岛省的民丹岛和丹戎槟榔也受到影响。