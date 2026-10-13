（雅加达法新电）印度尼西亚泥炭地火灾持续延烧， 环保组织指出，大规模农业开发与开凿排水渠导致泥炭地干涸退化，使野火更容易发生且极难扑灭。

印尼加里曼丹部分地区数周来笼罩在红褐色浓烟之中，泥炭地火灾产生的烟霾也波及马来西亚、新加坡和菲律宾等邻国。

泥炭地由长期浸水、未完全分解的有机物质经过数千年沉积而成。健康的泥炭地不仅是红毛猩猩、苏门答腊虎等濒危动物的栖息地，也具有吸水防洪和储存碳的功能。

泥炭地虽然只占全球陆地面积的约3%，却储存全球约三分之一的土壤碳，储碳量相当于森林的两倍。印尼拥有全球约三分之一的热带泥炭地，是热带泥炭地面积最大的国家。

非政府组织“泥炭地监视”（Pantau Gambut）指出，受棕榈油与造纸人工林开凿排水渠影响，印尼约2420万公顷泥炭地中，超过1600万公顷已退化，容易发生火灾。

为了开垦土地，发展商通过排水渠道抽干泥炭地积水。印尼泥炭地排水渠道总长约28万5000公里，相当于地球周长的七倍。

在厄尔尼诺现象引发严重干旱期间，干涸的泥炭地尤其容易起火。这些富含碳的泥炭地在干旱季节极易形成在地下潜燃数周甚至数月的“僵尸火”。

绿色和平组织的研究显示，泥炭地火灾虽然占印尼野火总数不到三分之一，却是烟霾的主要来源。烟霾含有甲醛、氰化氢、氨及可深入肺部和血液的PM2.5细颗粒物，危害公众健康。

印尼卫生部数据显示，今年8月和9月有超过17万人因急性呼吸道感染接受治疗。

泥炭地火灾也释放大量温室气体。欧盟哥白尼大气监测服务的数据显示，截至10月6日，印尼今年野火累计释放1亿4050万吨碳，约占同期全球野火碳排放量的13%，创下2019年以来的最高水平。

印尼政府已暂停发放涉及约6600万公顷原始森林和泥炭地的新开垦许可证，并称已恢复416万公顷泥炭地的湿润状态，以及兴建4万5000道运河阻水设施。

不过，环保人士质疑修复成效。绿色和平组织森林项目负责人哈比巴（Belgis Habiba）指出，一些经过大规模修复的泥炭地区仍发生火灾，甚至成为野火热点最密集的地区之一。