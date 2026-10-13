马来西亚气象局预测，风向未来两周内将改变并吹向印度洋与南中国海，西马半岛与砂拉越的跨境烟霾问题，到时有望获得缓解。

马国副首相及国家天灾管理机构主席阿末扎希星期二（10月13日）在中国北京告诉马国记者，据气象局，风向即将吹往印度洋与南中国海，加上东北季风即将来临，马国烟霾到时将明显改善。

阿末扎希星期二起访华五天。他说，烟霾的根本问题在于印度尼西亚加里曼丹与苏门答腊的林火。他承认，这并非单靠天气预报就能立即解决的问题。

他说，马国多次建议协助印尼灭火，但都遭印尼婉拒，并表明印尼已部署超过1万9000名人员灭火。他说，印尼自认具备足够人力与设备来应对林火与地火，不必马国协助。

阿末扎希强调，马国不应每年都成为邻国烟霾问题的受害国。他希望透过人道与科学的方式，妥善解决年复一年的烟霾问题。

此外，马国星期二（10月13日）烟霾情况没有明显好转。据马国环境局，柔佛星期二仍是马国烟霾情况最严重的州属，其中柔南巴西古当空气污染指数178点，全国最高。

截至星期二下午的空气污染数据显示，全国22个超过101点的不健康水平地区之中，柔州八区全部上榜，其中四区名列全国前四，包括巴西古当178点、新山拉庆174点、哥打丁宜167点与边佳兰164点。

全国44个51点以上中等水平地区之中，指数最接近101点不健康水平的五区，包括沙巴山打根99点、吉隆坡峇都慕达98点、森美兰波德申97点、吉隆坡蕉赖96点，以及雪兰莪沙亚南95点。