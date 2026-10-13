菲律宾参议院弹劾法庭批准检方的请求，撤销对副总统莎拉的三项弹劾指控，她目前仅面对一项拥有来源不明财富的的指控。

法新社报道，菲律宾弹劾法庭星期一（10月12日）批准这项申请。检方上周已要求撤销一项受贿指控，星期二再要求法庭撤销另外两项指控，分别涉及滥用资金，以及威胁杀害总统小马可斯。

莎拉此前面对四项弹劾诉状，这也意味着她目前仅面对一项在2022年至2025年未如实申报来源不明资产的指控。

莎拉全盘否认有罪。菲众议院已于5月11日通过弹劾莎拉的动议，目前交由参议院审理。

另据菲律宾《每日问询者报》报道，经过38天的审讯后，首席检察官、众议员卢伊斯特罗（Gerville Luistro）说，检方认为有关莎拉拥有来源不明财富的指控证据充足，而且相较于审理四项指控，只审理一项更为实际，不仅能加快审理进度，也能让参议院有更多时间处理立法程序。

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莎拉的首席辩护律师西森（Sheila Sison）则批评这一举动，称检方浪费弹劾法庭的资源，并将迫使本已“处于不利地位”的辩方放弃提交自己的证据。

西森说，正当程序绝不能为了加快弹劾审判而凌驾于法律之上。

星期二的庭审结束后，参议院弹劾法庭将于11月续审，届时辩方预计将提交证据并传唤证人。