（曼谷彭博电）泰国长期依赖来自邻国缅甸、柬埔寨和老挝的外籍劳工，但泰柬纷争与缅甸动乱等地缘问题正在压缩这些外来劳动力资源，影响到农业、制造业和建筑业的运作，迫使曼谷政府积极从南亚地区开拓新的外劳来源。

外籍劳工约占泰国总劳动力的10%。长期以来，缅甸、柬埔寨和老挝工人填补了许多泰国人不愿从事的农场、建筑工地和工厂岗位。

然而，泰柬边境近年的争端导致许多柬埔寨人离开泰国。泰国东部与柬埔寨接壤的尖竹汶府（Chanthaburi）一带，人力资源短缺已促使日薪翻涨一倍多，从约350至400泰铢（约13至15新元）涨到800至1000泰铢。

在那一带种植榴梿、山竹和红毛丹等水果的宗沙原本雇用的五名柬埔寨工人相继离开，迫使他作出艰难抉择，只采收高价值的水果，任由卖不到好价的山竹和红毛丹在树上烂掉。

除了泰柬纷争，缅甸近年的政治动荡和招聘限制，也导致泰国雇用缅甸籍工人的过程异常缓慢，往往需时六到八个月。招聘机构透露，涉及工资、分包和劳工保护方面的投诉，也让泰国一些建筑工作对缅甸工人的吸引力下降。

泰国建筑业对外劳的依赖尤为严重，400多万名工人中，多达六七成都是外劳。业者已警告，劳动力短缺可能导致重大基础设施和私人建筑工程延期，继而挤压承包商的现金流。

与新马竞争 泰政府拟引入南亚外劳

为打破困局，泰国劳工部计划首次从斯里兰卡、尼泊尔和孟加拉招募工人。劳工部长朱拉汶受访时说：“我们须要增强韧性和灵活性，而不是过度依赖单一来源。”

泰国与斯里兰卡开展一项试点计划，从当地引进约1万名工人，首批工人将在明年1月抵步，主要从事建筑工作。泰国预计明年可与尼泊尔和孟加拉达成类似的劳务协议。

此举也意味着泰国将与早已从这些国家引进工人的邻国马来西亚和新加坡竞争。

朱拉汶也透露正在筹备一项更广泛的登记计划，以更快办理外劳的续签准证，并将已在境内的非法移民纳入合法劳动力队伍。这项计划计划可能覆盖数百万人。