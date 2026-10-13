（曼谷综合电）泰国政府为应对多年来的财政赤字并扩大财政收入，拟议向国内外旅客征收1000泰铢（约38新元）的出境税，并计划对乘飞机入境的外国游客收取450泰铢的入境费。旅游业者担心这一系列加税举措会打击尚未从冠病疫情中完全复苏的旅游业。

据彭博社报道，泰国财政部常任秘书拉瓦隆星期二（10月13日）说，财政部支持这项离境税方案，税务局已就《离境税法案》展开公众咨询。

拉瓦隆指出，拟议中的出境税是重启约20年前的做法，当年设定税额是500泰铢。尽管现有条例允许政府征收最高5000泰铢，但当局目前考虑的税额为1000泰铢。出境税可包含在机票价格内，不必在出发时另行收取。

他认为，有能力出国旅行的人应该更有条件承担这笔额外费用。这笔税费将用来推广泰国国内旅游，以及资助旅行保险或紧急医疗保障。

泰国旅游与体育部长素拉沙则说，政府也计划向通过航空入境的外国游客收取450泰铢入境费。此前在网上的公众咨询中，这项入境税得到超过八成受访者的支持。

这意味着外国游客到泰国旅游，须支付1450泰铢（约56新元）的出入境税。

泰国政府多年来面对相当于国内生产总值（GDP）3%至4%的预算赤字，向游客征税可快速创收增加财政收入，但也将提高泰国旅游成本和削弱旅游竞争力。

泰国旅行社协会警告，出境税可能导致旅客人数大幅减少和航空公司削减航班趟次，最终反噬入境旅游业。这也与政府将国家打造为区域航空枢纽的愿景背道而驰。

泰国旅游业每年贡献国民生产总值约两成。官方数据显示，截至10月10日，泰国今年共接待外国游客约2400万人次，同比下降4%。这也远低于冠病疫情前2019年的近4000万人次纪录。