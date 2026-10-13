（雅加达综合电）印度尼西亚林火持续蔓延，浓重烟霾导致能见度极差，迫使集中在加里曼丹等地的空中灭火与人工增雨行动停摆超过一周。总统普拉博沃下令动员更多资源灭火救灾，但印尼政府认为目前仍有能力控制火势，暂不将林火宣布为“国家灾难”，也尚未决定是否接受马来西亚和新加坡的灭火援助提议。

印尼政府星期二（10月13日）发声明说，总统普拉博沃已下令调动更多资源以扑灭林火。

普拉博沃星期一（12日）在总统府召开紧急内阁会议，听取林火灾情汇报。他强调，扑灭林火是政府的首要任务，“必须立刻解决这个问题”，并承诺提供一切必要资源，加强全国灭火行动。

政治与安全统筹部长杜东会后告诉记者，内阁会议没有讨论接受外国援助以控制火灾的计划，也没有讨论是否宣布进入国家灾难状态，“我们目前还有能力应对这一情况”。

马来西亚和新加坡此前曾提出协助印尼灭火的建议。

印尼政府将苏门答腊及加里曼丹的六个省列为重点救灾区，部署了约50架直升机与飞机进行灭火与人工增雨。

不过，印尼国家灾害管理局在周一的会议上指出，中加里曼丹省烟霾浓重，导致灭火飞机和人工增雨飞机无法安全执行任务，官方只能依赖地面消防队艰难推进。

普拉博沃在会上坦言：“最终这一切真的只能寄望于下雨。”印尼寄望10月中旬能迎来雨季缓解野火灾情。

普拉博沃承诺拨款20亿印尼盾（约14万4300新元），在中加里曼丹省丹戎普丁国家公园 （Tanjung Puting National Park）周边200个地点打井取水，并提供200台移动抽水泵，以缓解灭火水源短缺的问题。

丹戎普丁国家公园有超过500公顷土地被林火烧毁。这个国家公园是濒危红毛猩猩的重要栖息地。据《雅加达邮报》报道，当地志愿消防队因缺乏设备和水源，难以应付迅速蔓延的火势，日前公开致函普拉博沃，要求政府加大灭火力度。

苏门答腊的林火灾情和烟霾也在恶化，严重影响马国半岛和新加坡的空气素质及能见度。据时代网（Tempo）报道，印尼气象、气候和地球物理局（BMKG）周二上午在苏门答腊岛上监测到3663处火灾热点，较周一下午的2440处明显增加。

印尼泥炭地野火持续延烧，不仅产生大量温室气体，烟霾也波及马来西亚、新加坡和菲律宾等邻国。马来西亚首都吉隆坡星期二（10月13日）笼罩在烟霾中，双峰塔及周围建筑显得朦胧一片。（法新社）

马国气象局预测风向两周内改变

马航旗下的飞荧航空（Firefly）星期一晚宣布，延长取消雪兰莪州梳邦机场往返新加坡实里达机场的航班至星期三。

马来西亚环境局数据显示，星期二上午全国至少19个地区的空气污染指数达到不健康水平，柔佛州巴西古当以180点居全国最高。

马来西亚气象局预测，风向未来两周内将改变，吹向印度洋与南中国海，届时西马半岛与砂拉越的跨境烟霾问题有望获得缓解。

马国外长莫哈末哈山与菲律宾官方证实，马国将在下个月举行的亚细安外长会议上提出跨境烟霾问题，寻求更有效的区域应对机制。