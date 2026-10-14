越南副总理范嘉足说，越南与美国的贸易协定谈判已接近完成，越方已向美方提交协定最终文本。

路透社报道，范嘉足星期三（10月14日）在河内举行的越美商业论坛上说：“我们希望美国继续为越南商品以稳定、可持续的方式进入美国市场创造有利条件。”

他也指出，越南希望美国在依据《1974年贸易法》第301条款对越南展开的调查中，作出客观且平衡的评估。

美国驻越南大使威克斯在同一论坛上说，两国政府仍在就互惠贸易协定进行谈判。

她敦促越南调整数据保护监管框架，以吸引更多投资，让企业更有效地应用新技术。美国科技企业此前多次警告，越南严格限制跨境数据传输，可能阻碍外国投资。

威克斯还敦促越南制定可预测的政策和稳定的定价规则，为外国企业投资越南不断扩张的能源领域创造有利条件。

美国商务部助理部长福格尔（David Fogel）则说，他对两国继续合作推进贸易协定抱持希望。双方谈判已持续超过一年。

美国是越南重要的出口市场之一。福格尔指出，美国对越南的贸易逆差已超过其他所有贸易伙伴。

根据越南海关数据，今年首三季，越南对美国的贸易顺差达1226亿美元（约1569亿新元）。

福格尔敦促越南企业增加对美投资，并表示期待与越南合作，将世界级的超级智能硬件及创新解决方案引入越南。