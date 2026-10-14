印度尼西亚政府争取在一个月内扑灭全国林火，并计划修订环境保护法律，取消允许农户小规模烧芭的豁免条款。

印尼安塔拉通讯社报道，环境部长兼环境管理局主任朱默星期二（10月13日）在雅加达说，根据与国家抗灾署的讨论，预计还需数周才能扑灭所有森林和土地火灾，但由于火势强度已开始减弱，希望能在一个月内完成灭火工作。

不过，由于部分地区的林火仍持续燃烧，灭火行动面对水源不足，以及空中洒水灭火飞机作业受阻等挑战。

为防止林火再次发生，印尼政府计划修订相关《环境保护与管理法》条款。现行条文允许农户依据当地传统习俗，每户以烧芭方式清理不超过两公顷的土地。

朱默在2026年印尼政策论坛上说：“我们将删除允许通过烧芭清理最多两公顷土地的条款，因为这成了林火的起源。”

政府也计划收紧对特许经营土地的监管。凡特许经营区内的土地在商业种植前遭焚烧，将禁止重新种植油棕等经济作物，以遏制业者蓄意烧芭的行为。

朱默强调，如果发现特许经营区内存在蓄意焚烧土地的行为，政府将实施严厉制裁。

另一方面，印尼卫生部星期三通报，截至10月12日，受林火影响的七个省份共录得27万7075起急性呼吸道感染病例。

印尼卫生部通讯与公共信息局局长阿吉说，当局正持续监测病例变化，并与地方政府合作，加强疾病监测、医疗服务、医疗设施准备及物资配送。

截至10月12日，政府已部署2106名医护人员，并从中央及地方政府储备中分发超过280万个口罩。