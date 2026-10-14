为了阻止手段日益精密的诈骗行为不断侵蚀公众对于数码金融的信心，正在泰国曼谷召开年会的国际货币基金组织（IMF）和世界银行，联合泰国央行发布旨在打击网络金融诈骗的《曼谷蓝图》指南。

彭博社报道，《曼谷蓝图》（Bangkok Blueprint）星期三（10月14日）在曼谷举行的IMF与世行年会上发布。

蓝图共提出12项政策考量，旨在协助各国识别脆弱环节，并制定全面且协调一致的应对措施，涵盖法律基础、防诈与执法、国内与国际合作以及消费者保护等领域。

蓝图强调，必须在金融服务、社交媒体、数字平台、电子商务和电信网络之间建立明确的责任制和及时的协调机制。

IMF和世界银行指出，数字金融虽然扩大了金融服务的覆盖面并提高了效率，但同时也让诈骗手段传播更快，且变得更加复杂精密。

IMF总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Georgieva）强调，信任是所有金融体系的基石，因此随着数码金融的发展，各国必须携手打击网络诈骗，以维护人们对推动经济增长和普惠金融技术的信心。

数据显示，过去10年间，金融领域的网络事件激增10倍，网络诈骗案件也增加约三倍。不过，由于漏报情况严重以及通报机制较为简陋，这个数据可能还低估了问题的实际规模。

《曼谷蓝图》推出之际，泰国正加大力度打击与邻国柬埔寨、老挝和缅甸电诈团伙相关的金融犯罪。这些跨境诈骗网络使追查非法资金流向和惩治罪犯的工作变得更加复杂。

泰国央行行长拉塔纳功（Vitai Ratanakorn）指出，网络诈骗已成为全球性挑战，没有哪个国家或机构能够单打独斗。