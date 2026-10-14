（曼谷综合电）泰国政府为保护首都曼谷和核心经济区，多年来一直使用“蓄意引流”防洪策略，将水流从曼谷引开，但周边地区特别是农村和低洼地区的居民却成了牺牲品，只能自生自灭。

法新社报道，在曼谷以北的历史古都大城府（Ayutthaya），34岁的居民甲蒙差诺住的高脚屋离地面超过3米，但洪水仍淹进屋内。她一家三口只能睡在临时搭建的平台上，被水淹没的厕所也无法使用。

她居住的村庄已连续六年遭遇洪水，一些居民因此搬离，一些人被迫不断把房屋架得更高。“我们这里实在无法再承受这么多洪水了。”

泰国每年季风季节都会发生洪灾。在2011年经历毁灭性洪灾后，政府扩建了堤坝、水闸等基础设施，以便将洪水引离曼谷、大城府古城及湄南河沿岸的工业区。

环保人士沙信说，尽管蓄意引流在管理中部平原的洪水方面有效，但对那些被迫承受洪水的周边民众来说，却是残酷的策略。

对此，泰国灌溉厅发言人达内说，气候变化、低洼地形，以及近期修建的堤坝改变了湄南河的自然流向，才导致下游社区洪灾加剧。“即使湄南河大坝的放水量与过去相同，对下游地区造成的影响也比以前更大。”

在灌溉渠道被分流过来的洪水填满后，当局只能把剩余的水排往下游。不过，达内承认，须重新审视现有的基础设施，确保洪水水位不会超出控制范围。

泰国政府目前采取的主要应对措施是，投资7亿8000万美元（约10亿新元）兴建一条分洪渠。这条渠道将绕过大城府容易形成瓶颈的河段，每秒可分流1200立方米的水量；工程预计2030年完工。

甲蒙差诺希望政府能在完工前有效限制洪水水位，并向受灾居民提供经济援助。她说：“我们要的只是在自己家里过上安稳舒适的生活，为什么连这都不能给我们？”

曼谷洪水水位下降 经济损失惨重

目前，曼谷及另外20个府的洪水仍在持续，但水位正逐渐下降。《曼谷邮报》报道，截至星期三（10月14日）上午，受影响的家庭依旧有多达90万户，灾民人数约245万人。

另据《民族报》报道，根据泰国工业部数据，此次洪灾波及59府的4635家企业，造成的初步损失估计超过182亿泰铢（约7亿新元），其中春武里府损失最严重，高达179亿泰铢。