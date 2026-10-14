吉隆坡高庭星期三（10月14日）驳回马来西亚前首相纳吉要求暂缓执行一马公司案15年刑期的申请。

这意味着，除非纳吉上诉得直或判刑有所改变，否则即使他缴清5000万令吉（约1560万新元）罚款，并按有条件特赦安排以居家服刑方式服完SRC国际公司案的剩余刑期，仍须在SRC案刑期结束后返回监狱，服一马公司案的15年刑期。

高庭法官诺鲁维娜星期三裁决时说，纳吉未能提出足以构成特殊情况的理由，因此驳回申请。

去年12月，吉隆坡高庭裁定纳吉因一马案被控四项滥权和21项洗钱的罪名全部成立，判处监禁15年，罚款约114亿令吉（约36亿新元）。

法官当时也裁定，纳吉必须在SRC国际公司案刑期期满后，才开始服一马公司案的刑期。纳吉随后提出上诉，但当时没有申请暂缓执行刑罚。

马国国家元首苏丹依布拉欣今年9月18日批准纳吉有条件特赦，允许他以居家服刑方式服完SRC国际公司案的剩余刑期，直至2028年8月23日。前提是纳吉须先缴清5000万令吉罚款。

纳吉今年9月25日透过律师沙菲宜入禀吉隆坡高庭，希望暂缓执行一马公司案的15年刑期。沙菲宜说，这是为了避免一马公司案的刑期影响纳吉SRC案的居家服刑安排。

巫统为纳吉居家服刑而进行的筹款活动，截至9月底只筹获925万令吉。这距离5000万令吉的目标，还差4075万令吉。