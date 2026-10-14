越南电动德士公司Green & Smart Mobility JSC（简称GSM）正式进军北美市场，在美国洛杉矶推出纯电网约车与德士服务。

路透社星期三（10月14日）报道这个消息。美国是GSM进入的第九个市场。

GSM由越南温纳集团（Vingroup）创办人范日旺（Pham Nhat Vuong）创办，成立仅约四年，但发展迅速，目前市场包括越南、老挝、印度尼西亚、菲律宾、印度、哈萨克斯坦、丹麦和荷兰。

路透社今年9月曾报道，GSM计划在今年底前向美国、瑞典和荷兰部署车队，并于2027年进一步拓展至其他欧洲市场。公司也计划在2026年至2030年间，采购多达100万辆越南VinFast电动汽车。

此外，GSM也正筹备在香港上市，首次公开售股（IPO）的前置阶段可能于今年启动。GSM此前说，咨询顾问建议的估值约为200亿美元（约256亿新元）。

虽然GSM未公开详细的财务业绩，但越南证券经纪公司VNDirect在上周的一份报告中指出，GSM在2025年的商品交易总额（GMV）约为10亿美元。