马来西亚森美兰最高统治者慕力兹星期三（10月14日）正式册封新任日叻务酋长阿兹林凯里。这是慕力兹今年以来正式册封的第三名新任四大酋长。

慕力兹半年前遭原任四大酋长罢黜后，陆续透过影响力以新人取代其中三人，逐渐在这场宫廷风波中取得优势。

据《星洲日报》报道，慕力兹星期三在神安池王宫接受阿兹林凯里觐见和宣誓效忠后说，森州王室制度的权威必须建立在尊重传统习俗、宪法及法律的基础上。

他指出，有人几个月来采取的行动，已引发对王位继承规则的争议。任何以维护传统习俗为理由，却违反相关习俗规则的行为，不仅损害传统习俗机构及王室的权威，也可能动摇州内稳定和影响人民的信任。

他说，任何涉及王位地位或继承的问题，都必须依据习俗及法律处理，不能以个人利益或意愿而肆意妄为。他强调，习俗无法通过违反习俗本身的规则来维护。

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慕力兹说，《1959年森州宪法》及相关的法律规定，是王室地位与王位继承制度的重要基础。

他说，涉及传统习俗的制度，包括四大酋长（Undang Yang Empat）、传统领袖、母系宗族长老（Ibu Soko）、族长（Buapak）及族人（anak buah）等，则是世代传承、维护传统习俗及森州稳定的重要组成部分。

森州原任四大酋长包括日叻务酋长马鲁夫、柔河酋长莫哈末阿都拉、林茂酋长阿都拉欣和双溪乌绒酋长慕巴拉克。他们今年4月19日宣布罢黜慕力兹，并拥立慕力兹的侄儿，前任最高统治者（又称严端）之子纳扎鲁丁也严端。

他们与慕力兹闹翻后，慕力兹6月27日宣布册封新任林茂酋长哈山阿都哈密和新任双溪乌绒酋长莫哈末法里斯，星期三册封新任日叻务酋长阿兹林凯里。

阿兹林凯里出任日叻务新任酋长，意味着四大酋长只剩柔河酋长莫哈末阿都拉仍支持纳扎鲁丁，其余三人则支持慕力兹。这将加强慕力兹的政治与传统影响力。