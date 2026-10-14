（雅加达综合讯）印度尼西亚度假胜地峇厘岛燃料供应短缺，导致汽车和电单车在加油站大排长龙。当局驳斥当地燃油大面积短缺的传言，并指目前的情况是物流运输和分销延误，以及社交媒体引发的恐慌性抢购所致。

游客埃莉萨告诉《日经亚洲》，她星期二（10月13日）准备从峇厘岛搭飞机返回雅加达，却找不到车前往机场，因为许多德士和电召车的燃油已耗尽。她最终是靠朋友骑电单车载送，才没错过航班。

峇厘岛居民阿卜迪说，过去几天，岛上部分加油站的燃油售罄，一些则只卖不受补贴的Pertamax汽油。

印尼国家石油公司上个月将两种Pertamax汽油的售价上调7%至15%，每公升售价至少1万9150印尼盾（约1.30新元），促使许多消费者转买价格较低的燃油，导致这些燃油短缺。

法新社报道，印尼国家石油公司总裁西蒙星期二对此致歉。不过他说，供应中断是因为一艘油轮卸货出现问题，导致燃油配送延误。

峇厘岛省长瓦扬说，一艘载有超过2200万公升燃油的油轮星期二已抵达峇厘岛，可满足未来七天的需求。

他补充说，游客集中的登巴萨和峇东县的加油站将24小时营业，燃油配送中心也将昼夜不停地运送燃油，以缓解排队拥堵的情况。

尽管省长已承诺保障燃油供应，但峇厘岛地方政府星期三（14日）宣布，未来三天（15日至17日）实施居家办公及居家教学措施，以支持石油公司的燃油分配工作。

印尼的石油需求高度依赖进口。受中东战争推高能源价格影响，过去几个月，印尼爪哇岛、苏门答腊岛等多个地区都出现燃料短缺。

印尼智库必要服务改革研究所执行总监法比告诉《日经亚洲》：“反复的燃油短缺不仅是配送问题，更是国家能源安全脆弱的警告，须立即采取行动。”